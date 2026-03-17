На Львівщині викрили подружжя аферистів, які заробили понад мільйон на родичах військових

На Львівщині правоохоронці затримали аферистів. Подружжя обіцяло родичам військових виготовити пакети документів, необхідних для оформлення звільнення їх близьких з військової служби на нібито законних підставах

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жодних документів рідним військових аферисти не планували виготовлювати. Їхньою метою було лише виманювання грошей. Зокрема, одна з жінок, якій вони пообіцяли допомогти звільнити її сина з військової служби, передала зловмисникам понад 700 тисяч гривень.

Інша жінка сподівалась за допомогою аферистів виготовити пакет документів для звільнення зі служби її брата. У неї шахраї виманили близько 400 тисяч гривень. Третя жертва зловмисників передала їм 43 тисячі гривень: за ці гроші вони пообіцяли допомогти звільнитися з військової служби її співмешканцю.

Чоловіку і дружині вже повідомили про підозру в шахрайстві. Справу передано до суду. Обом загрожує до восьми років ув'язнення.

