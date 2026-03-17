17 березня 2026, 17:15

На Львівщині викрили подружжя аферистів, які заробили понад мільйон на родичах військових

На Львівщині правоохоронці затримали аферистів. Подружжя обіцяло родичам військових виготовити пакети документів, необхідних для оформлення звільнення їх близьких з військової служби на нібито законних підставах

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жодних документів рідним військових аферисти не планували виготовлювати. Їхньою метою було лише виманювання грошей. Зокрема, одна з жінок, якій вони пообіцяли допомогти звільнити її сина з військової служби, передала зловмисникам понад 700 тисяч гривень.

Інша жінка сподівалась за допомогою аферистів виготовити пакет документів для звільнення зі служби її брата. У неї шахраї виманили близько 400 тисяч гривень. Третя жертва зловмисників передала їм 43 тисячі гривень: за ці гроші вони пообіцяли допомогти звільнитися з військової служби її співмешканцю.

Чоловіку і дружині вже повідомили про підозру в шахрайстві. Справу передано до суду. Обом загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
