В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся

Фото: Национальная полиция

В субботу, 7 марта, на улице Киевской в городе Ахтырка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2109

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 46-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

После столкновения автомобиль опрокинулся. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

