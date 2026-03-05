Иллюстративное фото: pixabay

Россия нанесла очередные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий, передает RegioNews.

Утром 5 марта враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Во время движения грузового поезда дрон попал в электровоз. Получили ранения машинист и его помощник, им оказали медпомощь.

В среду, 4 марта, российский ударный дрон поразил гражданское торговое судно, выходившее из украинского порта и двигавшееся по морскому коридору. Один член экипажа получил ранения, ему оказали медпомощь.

Также вчера вечером беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции в Одесской области. Повреждены несколько вагонов, пострадавших нет.

"Атаки России на транспортную инфраструктуру и судоходство – это продолжение террора против гражданской логистики и попытка подорвать экономику Украины и глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнули в Министерстве.

Напомним, вечером 4 марта в акватории Черного моря российский дрон попал в гражданское судно под флагом Панамы во время его выхода из порта Черноморска. Судно перевозило кукурузу.