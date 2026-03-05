У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України проведе контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова з 5 по 9 березня. До операції також залучені працівники Нацполіції та Нацгвардії

Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета заходів – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.

Заходи проводитимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів громадян і огляд автомобілів.

За обґрунтованих підозр може проводитися додаткова перевірка осіб, а також огляд територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ закликає громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години та законних вимог правоохоронців.

Нагадаємо, у Львові помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський. Він став другою жертвою теракту, що відбувся уночі 22 лютого.

Як відомо, в ту ніч о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим. Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.