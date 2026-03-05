10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 10:57

У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня

05 березня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України проведе контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова з 5 по 9 березня. До операції також залучені працівники Нацполіції та Нацгвардії

Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета заходів – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії.

Заходи проводитимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів громадян і огляд автомобілів.

За обґрунтованих підозр може проводитися додаткова перевірка осіб, а також огляд територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ закликає громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години та законних вимог правоохоронців.

Нагадаємо, у Львові помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський. Він став другою жертвою теракту, що відбувся уночі 22 лютого.

Як відомо, в ту ніч о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим. Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нацгвардія СБУ Львів авто Нацполіція перевірка документів
Намагалася підірвати будівлю ТЦК на Донеччині: СБУ затримала російську агентку
05 березня 2026, 10:24
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
04 березня 2026, 10:51
Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
28 лютого 2026, 10:28
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці
05 березня 2026, 12:21
На Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею
05 березня 2026, 12:16
Джинси замість гуманітарки: на Львівщині митники вилучили товар на 2 млн грн
05 березня 2026, 11:59
На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
Росіяни атакували дроном потяг на Дніпропетровщині: є постраждалі
05 березня 2026, 11:39
Не до нас тепер: як світ звик до війни в Україні
05 березня 2026, 11:31
Через обстріли без світла залишаються споживачі трьох областей, – Міненерго
05 березня 2026, 11:14
У Хмельницькому зіткнулися легковик та мікроавтобус: двоє постраждалих
05 березня 2026, 10:52
З 6 березня на дорогах України запрацюють 37 нових камер автофіксації
05 березня 2026, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »