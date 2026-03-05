Иллюстративное фото: pixabay

Из-за боевых действий и обстрелов энергоинфраструктуры часть громад в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома, больницы, школы и предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 марта в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий – графики ограничения мощности. Актуальные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Напомним, в ночь на 5 марта РФ атаковала Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 136 дронов.