12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
05 марта 2026, 11:14

Из-за обстрелов без света остаются потребители трех областей, – Минэнерго

05 марта 2026, 11:14
Иллюстративное фото: pixabay
Из-за боевых действий и обстрелов энергоинфраструктуры часть громад в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики выходят на объекты сразу после отбоя тревог и делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома, больницы, школы и предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 марта в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий – графики ограничения мощности. Актуальные графики размещены на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Напомним, в ночь на 5 марта РФ атаковала Украину 155 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 136 дронов.

Не до нас теперь: как мир привык к войне в Украине
05 марта 2026, 11:31
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
