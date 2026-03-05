Фото: Прокуратура Украины

На Закарпатье 56-летний директор завода организовал незаконную добычу цеолита на единственном в Украине цеолитовом месторождении – одном из крупнейших в Европе. Ему сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что работы проводились вне специального разрешения в течение 2022-2025 годов.

Цеолит используют в качестве экологического сорбента в сельском хозяйстве, строительстве и для очистки воды. Незаконная добыча охватила более 3 га территории месторождения. Для работ привлекали посторонних подрядчиков, осуществлявших буровзрывные работы.

По данным следствия, в результате было незаконно добыто около 8 890 тонн минерала, чем государству нанесен ущерб более 11 млн грн.

Директору завода инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом и с применением взрывов (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Суд уже избрал ему меру пресечения.

Напомним, ранее в Николаевской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства питьевой воды. По версии следствия, руководитель предприятия с приспешником в течение более года добывали подземные воды без необходимых разрешений, нанеся государству ущерб более чем на 120 миллионов гривен.