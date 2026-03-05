12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 11:48

На Закарпатье разоблачили незаконную добычу цеолита на 11 млн грн

05 марта 2026, 11:48
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье 56-летний директор завода организовал незаконную добычу цеолита на единственном в Украине цеолитовом месторождении – одном из крупнейших в Европе. Ему сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что работы проводились вне специального разрешения в течение 2022-2025 годов.

Цеолит используют в качестве экологического сорбента в сельском хозяйстве, строительстве и для очистки воды. Незаконная добыча охватила более 3 га территории месторождения. Для работ привлекали посторонних подрядчиков, осуществлявших буровзрывные работы.

По данным следствия, в результате было незаконно добыто около 8 890 тонн минерала, чем государству нанесен ущерб более 11 млн грн.

Директору завода инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом и с применением взрывов (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Суд уже избрал ему меру пресечения.

Напомним, ранее в Николаевской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства питьевой воды. По версии следствия, руководитель предприятия с приспешником в течение более года добывали подземные воды без необходимых разрешений, нанеся государству ущерб более чем на 120 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье директор подозрение цеолит незаконная добыча прокуратура
Люкс в багажнике: на Закарпатье таможенники изъяли брендовые вещи почти на 2 млн грн
05 марта 2026, 09:17
На Львовщине чиновники "нагрели" 4 миллиона на детском лагере
04 марта 2026, 22:15
700 тыс. грн убытков: эксдиректору аэропорта "Ужгород" инкриминируют халатность
04 марта 2026, 17:45
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Великобритания отказала в экстрадиции депутата Дмитрука в Украину
05 марта 2026, 13:11
Судебные решения за $3 500: в Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
05 марта 2026, 12:52
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
05 марта 2026, 12:39
$200-500 за авто: нардеп раскрыл детали схемы на Волынской таможне
05 марта 2026, 12:21
На Николаевщине будут судить директора лесхоза, который вместо возобновления леса засеял земли пшеницей
05 марта 2026, 12:16
Джинсы вместо гуманитарки: во Львовской области таможенники изъяли товар на 2 млн грн
05 марта 2026, 11:59
Россияне атаковали дроном поезд на Днепропетровщине: есть пострадавшие
05 марта 2026, 11:39
Не до нас теперь: как мир привык к войне в Украине
05 марта 2026, 11:31
Из-за обстрелов без света остаются потребители трех областей, – Минэнерго
05 марта 2026, 11:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »