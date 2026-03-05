Судебные решения за $3 500: в Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации

Иллюстративное фото: misto.vn.ua

В Высший антикоррупционный суд направили обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы и двух лиц, связанных с ее деятельностью

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Следствие установило, что группа действовала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу или получать отсрочку от мобилизации.

Схема заключалась в штамповке судом решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком.

Стоимость одного такого решения стартовала от $3500.

Всего следствием установлено 1040 решений этого суда, которые позволяли выезд за границу военнообязанных.

Для конспирации злоумышленники создали "бэк-офис" суда в адвокатском бюро и даже рекламировали свои "услуги" в соцсетях.

Санкции статей подразумевают серьезные наказания для организаторов и участников схемы.

Напомним, ГБР разоблачило и прекратило деятельность межрегиональной группы, которая системно вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных. Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США с человека. В общей сложности правоохранители задокументировали более 15 эпизодов.