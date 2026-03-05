12:39  05 марта
05 марта 2026, 11:59

Джинсы вместо гуманитарки: во Львовской области таможенники изъяли товар на 2 млн грн

05 марта 2026, 11:59
Фото: Львовская таможня
Таможенники разоблачили схему на границе с Польшей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" таможенники остановили микроавтобус с одеждой, которая числилась в документах как "1700 кг гуманитарной помощи".

Как установили таможенники, накануне отправитель – гражданин Польши, согласился передать груз с подержанной одеждой для одного из благотворительных фондов в Ровно. Вместо этого житель Варшавы набил автомобиль новыми джинсами турецкого производства в фабричных упаковках: 2 877 пар, общим весом 2078 кг.

Из-за несоответствий в количестве, весе и маркировке товара, обнаруженных в товаросопроводительных документах, таможенники остановили перевозчика на границе.

Водитель не смог предоставить никаких документов, подтверждающих вывоз гуманитарного груза с территории ЕС.

Ровенский благотворительный фонд подтвердил, что действительно знал о возможном поступлении груза с секонд-хендом от этого донора. Однако не был осведомлен о партии новых товаров и не готов гарантировать, что этот товар до них доехал бы.

Таможенники составили протокол по ч. 1 ст. 483 ТКУ (предоставление ложных сведений о товаре).

Весь товар стоимостью около 2 миллионов гривен изъяли до решения суда.

Напомним, 4 марта на Закарпатье таможенники разоблачили попытку незаконного ввоза брендовых вещей. Примерная стоимость товаров составляет более 1,8 млн грн.

