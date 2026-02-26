08:17  26 февраля
26 февраля 2026, 07:58

Во Львовской области прокурору объявили подозрение после смертельного ДТП

26 февраля 2026, 07:58
Фото: ДБР
Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, совершившему ДТП, повлекшее гибель несовершеннолетнего ребенка

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения).

Для обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство поручено Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.

Кроме того, в состав группы прокуроров включены представители Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП, поскольку пострадавшими несовершеннолетние: погибла девушка, ее младший брат пострадал.

Продолжаются необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и возможном отстранении подозреваемого от должности.

Напомним, ДТП произошло вечером во вторник, 24 февраля, вблизи села Смереков Львовского района. В результате аварии 14-летняя девушка погибла на месте, 10-летнего парня госпитализировали. За рулем автомобиля Skoda Super B находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области.

