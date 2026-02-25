На Львовщине в результате ДТП перевернулись грузовик и легковушка: есть погибший
ДТП произошло 24 февраля около 13:40 на автодороге "Киев-Чоп" во Львовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись грузовик ТАТА, которым управлял львовянин, и Renault Sceniс под управлением жителя Ивано-Франковской области. Оба транспортных средства перевернулись.
В результате столкновения 52-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте. Травмированного 48-летнего водителя легковушки доставили в больницу.
По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 23 февраля в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пятеро получили травмы.
