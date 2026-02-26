Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки повреждены крыши пяти частных домов.

"Комиссия зафиксирует последствия разрушений и определит объемы необходимой помощи людям. Соответствующие службы обследуют территорию", – говорится в сообщении.

Травмирован один человек. Ему оказали необходимую медпомощь в больнице.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские военные атаковали Запорожье беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажках и ТЦ, известно о 9 пострадавших.