08:17  26 февраля
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
00:55  26 февраля
Певец Виталий Козловский признался, какие сейчас отношения с Кондратюком
21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 08:17

Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение

26 февраля 2026, 08:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Чернигове правоохранители расследуют уголовное производство по факту сопротивления работникам Патрульной полиции. 37-летнему горожанину уже сообщено о подозрении

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что экипаж патрульных остановил водителя легкового автомобиля за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с инспекторами мужчина начал оказывать сопротивление, после чего поехал с места остановки в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с патрульными установили личность правонарушителя.

Следователь под процессуальным руководством прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовный кодекс Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении травмировавшему правоохранителя человеку. Инцидент произошел 14 февраля на улице Европейской в Бердичеве. Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение патрульная полиция ПДД Чернигов водитель автомобиль
Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
25 февраля 2026, 11:58
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
24 февраля 2026, 08:23
Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвая водительница получила 11 лет тюрьмы
23 февраля 2026, 14:29
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
26 февраля 2026, 11:26
В Полтаве 20-летнюю девушку подозревают в поджогах легковых автомобилей
26 февраля 2026, 11:18
Взрыв газа в центре Львова: пострадали два человека
26 февраля 2026, 11:12
Россияне утром ударили по Запорожью: повреждено учебное заведение
26 февраля 2026, 10:56
Россия выпустила по Украине 39 ракет и 420 дронов: сколько сбила ПВО
26 февраля 2026, 10:45
Черниговщина под ударами дронов: загорелись дома, есть раненые
26 февраля 2026, 10:38
В Полтаве на предприятии тяжело травмировался мужчина – на него упал лист ДСП
26 февраля 2026, 10:33
Атаки РФ в Киевской области: пострадали четыре района, полиция показала последствия
26 февраля 2026, 10:25
Во Львовской области 23-летняя водительница легковушки насмерть сбила женщину
26 февраля 2026, 10:20
В Луцке мать подозревается в создании детской порнографии с участием 3-летней дочери
26 февраля 2026, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »