Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение

В Чернигове правоохранители расследуют уголовное производство по факту сопротивления работникам Патрульной полиции. 37-летнему горожанину уже сообщено о подозрении

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что экипаж патрульных остановил водителя легкового автомобиля за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с инспекторами мужчина начал оказывать сопротивление, после чего поехал с места остановки в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с патрульными установили личность правонарушителя.

Следователь под процессуальным руководством прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовный кодекс Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Продолжается досудебное расследование.

