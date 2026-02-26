Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки 26 февраля получил повреждения объект энергетики на юге региона.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Все службы работают над ликвидацией последствий удара.

Напомним, из-за ночной атаки на Полтавщине повреждены объекты промышленного предприятия и ЛЭП. Без света остались 20 тысяч потребителей.