13:36  25 февраля
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
13:48  25 февраля
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
25 февраля 2026, 13:48

На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы

25 февраля 2026, 13:48
Фото: Национальная полиция
Утром 25 февраля в Полтавском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного транспорта

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Около 08:30 вблизи села Черняковка Чутовской общины перевозивший учеников автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом.

По информации прессслужбы ГУНП в Полтавской области, на момент аварии в салоне находились 15 детей всех возрастов, двое учителей и один работник школы.

В результате столкновения травмы получили трое несовершеннолетних: 8-летний мальчик и две 14-летние девочки. Пострадавших детей доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи. Степень тяжести их повреждений устанавливают врачи.

Полиция начала расследование. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшие телесные повреждения средней тяжести).

Напомним, в Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом. В нем находились 19 детей и 6 взрослых. К счастью, они не пострадали. Помощь понадобилась пассажиру и водителю Jeep.

