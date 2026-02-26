08:17  26 февраля
26 февраля 2026, 08:39

Пошли выбивать долг и забили мужчину: в Харьковской области нападающим дали по 12 лет

26 февраля 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области двое мужчин получили по 12 лет заключения за разбойное нападение, которое привело к смерти потерпевшего

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

По версии следствия, 22 февраля 2024 около 16:00 трое мужчин распивали алкоголь возле магазина "Рулька" в Лозовой. К компании подошел другой мужчина и попросил помочь стряхнуть долг для знакомого.

Около 16:25 нападавшие пришли в квартиру потерпевшего. Дверь была открыта, поэтому двое из них зашли внутрь. Когда хозяин вернулся домой, нападавшие повалили его на пол и нанесли по меньшей мере пять ударов руками и ногами по голове и телу.

Мужчина ненадолго потерял сознание. Злоумышленники перетащили его в комнату, требовали деньги и банковскую карту, забрали кошелек из 700 грн и банковскую карту и скрылись. Позже похищенной картой рассчитались в магазине, потратив почти 1950 грн. Общий материальный ущерб составил более 2800 грн.

В результате избиения пострадавший получил тяжелые травмы головы – внутричерепные кровоизлияния, ушиб мозга и другие повреждения. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина умер в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Один из обвиняемых ранее также открыто похитил смартчасы у малолетнего парня.

Суд признал обоих мужчин виновными. Кроме 12 лет заключения и конфискации имущества, обвиняемые обязаны выплатить матери погибшего более 511 тыс. грн компенсации за материальный и моральный ущерб.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину за разбойное нападение на аптеку . Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и потребовал отдать деньги из кассы. Однако аптекарша не растерялась, сразу вышла в другую комнату и позвонила по телефону в полицию.

