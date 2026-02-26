08:17  26 февраля
26 февраля 2026, 09:28

Сумщина под обстрелами РФ: дрон убил 57-летнего мужчину, разрушены дома

26 февраля 2026, 09:28
Иллюстративное фото: Сумская ОВА
За последние сутки в Сумской области зафиксировано более 20 обстрелов в 11 населенных пунктах 9 общин

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов дрона в Великописаревской общине погиб 57-летний мужчина.

В медучреждение также обратились двое мужчин 49 и 56 лет из Зноб-Новгородской общины, раненых при ударе дрона 22 февраля. Госпитализация им не понадобилась.

Среди поврежденных объектов:

  • Середино-будская община: разрушен частный дом и хозяйственная постройка, поврежден жилой дом.
  • Эсманская община: разрушен частный дом и хозяйственные постройки.
  • Шосткинская община: повреждены нежилые помещения.
  • Великописаревская община поврежден легковой автомобиль.

В результате атак эвакуированы 7 человек. Воздушная тревога продолжалась 18 часов 38 минут.

Напомним, в ночь на 26 февраля российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

Читайте также: Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг

война обстрелы Сумская область атака погибший гражданские частные дома разрушенные дома
