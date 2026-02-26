Сумщина под обстрелами РФ: дрон убил 57-летнего мужчину, разрушены дома

Иллюстративное фото: Сумская ОВА

За последние сутки в Сумской области зафиксировано более 20 обстрелов в 11 населенных пунктах 9 общин

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов дрона в Великописаревской общине погиб 57-летний мужчина.

В медучреждение также обратились двое мужчин 49 и 56 лет из Зноб-Новгородской общины, раненых при ударе дрона 22 февраля. Госпитализация им не понадобилась.

Среди поврежденных объектов:

Середино-будская община: разрушен частный дом и хозяйственная постройка, поврежден жилой дом.

Эсманская община: разрушен частный дом и хозяйственные постройки.

Шосткинская община: повреждены нежилые помещения.

Великописаревская община поврежден легковой автомобиль.

В результате атак эвакуированы 7 человек. Воздушная тревога продолжалась 18 часов 38 минут.

Напомним, в ночь на 26 февраля российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

