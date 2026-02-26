Сумщина под обстрелами РФ: дрон убил 57-летнего мужчину, разрушены дома
За последние сутки в Сумской области зафиксировано более 20 обстрелов в 11 населенных пунктах 9 общин
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате ударов дрона в Великописаревской общине погиб 57-летний мужчина.
В медучреждение также обратились двое мужчин 49 и 56 лет из Зноб-Новгородской общины, раненых при ударе дрона 22 февраля. Госпитализация им не понадобилась.
Среди поврежденных объектов:
- Середино-будская община: разрушен частный дом и хозяйственная постройка, поврежден жилой дом.
- Эсманская община: разрушен частный дом и хозяйственные постройки.
- Шосткинская община: повреждены нежилые помещения.
- Великописаревская община поврежден легковой автомобиль.
В результате атак эвакуированы 7 человек. Воздушная тревога продолжалась 18 часов 38 минут.
Напомним, в ночь на 26 февраля российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.
