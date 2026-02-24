Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей

иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 24 февраля вблизи села Смереков Львовского района водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем автомобиля находился прокурор одной из окружных прокуратур региона

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

ДТП произошло около 19:00. Тогда водитель автомобиля совершил наезд на детей.

По данным офиса Генпрокурора, в результате полученных травм 14-летняя девушка погибла на месте происшествия, 9-летний парень доставлен в медицинское учреждение. За рулем машины находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что водитель прошел обследование, признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

Сейчас правоохранители выясняют, как именно произошло ДТП.

