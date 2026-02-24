21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 21:16

Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей

24 февраля 2026, 21:16
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером 24 февраля вблизи села Смереков Львовского района водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем автомобиля находился прокурор одной из окружных прокуратур региона

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

ДТП произошло около 19:00. Тогда водитель автомобиля совершил наезд на детей.

По данным офиса Генпрокурора, в результате полученных травм 14-летняя девушка погибла на месте происшествия, 9-летний парень доставлен в медицинское учреждение. За рулем машины находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что водитель прошел обследование, признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

Сейчас правоохранители выясняют, как именно произошло ДТП.

Напомним, во Львовской области столкнулись фура и легковой автомобиль. ДТП произошло в понедельник, 23 февраля, около 08:15 вблизи города Новояворовска Яворовского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП прокуратура прокурор авария Львовская область
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
24 февраля 2026, 14:54
На Львовщине ищут родственников 65-летнего мужчины, который потерял сознание в больнице
24 февраля 2026, 11:54
Во Львове мужчина потерял ноги в ДТП с трамваем: приговор водителю
24 февраля 2026, 10:47
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"
24 февраля 2026, 22:15
Россияне ударили более 2 тысяч раз по Пологовщине на Запорожье
24 февраля 2026, 21:45
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
24 февраля 2026, 20:43
В Киеве раздался мощный взрыв
24 февраля 2026, 20:26
Из больницы выписали 17-летнего парня, пострадавшего во время теракта во Львове
24 февраля 2026, 20:06
Бывшего нардепа будут судить за российскую пропаганду – ДБР
24 февраля 2026, 19:55
Нашествие "работников банка": на Буковине аферисты украли у людей четверть миллиона
24 февраля 2026, 19:35
Стало известно, как будут отключать свет 25 февраля
24 февраля 2026, 19:29
В Житомире жестоко избили 14-летнюю девочку
24 февраля 2026, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »