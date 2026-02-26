Фото: ГСЧС

Ночью 26 февраля Полтавщину атаковали россияне: зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Повреждены технологическое оборудование и объекты производства. А также частный жилой дом и линии электропередачи. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Спасатели ликвидировали пожары.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, из-за повреждения линии электропередач без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.