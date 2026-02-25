11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
25 февраля 2026, 10:18

Авария вблизи Львова с участием прокурора: ГБР устанавливает обстоятельства

25 февраля 2026, 10:18
Фото: ДБР
За рулем автомобиля Skoda Super B, попавшего в смертельное ДТП во Львовской области вечером 24 февраля, находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Установлено, что брат и сестра – 14-летняя девушка и 10-летний парень – переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них совершили наезд.

В результате ДТП девушка погибла на месте, парня госпитализировали.

Проверка показала, что водитель был трезв, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

Следователи ДБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.

В ближайшее время назначат все необходимые экспертизы.

Напомним, ДТП произошло вечером во вторник, 24 февраля, вблизи села Смереков Львовского района.

Ранее инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека в Житомирской области. В полиции отметили, что 49-летний водитель Mercedes-Benz ехал в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП потерпевший скончался по дороге в больницу.

