Фото: ГСЧС

В ночь на 26 февраля российские военные атаковали Запорожье беспилотниками

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки пострадали 9 человек. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 гражданам.

Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

Спасатели работали по пяти адресам:

в одной девятиэтажке горели квартиры на 7 и 8 этажах;

в другой – поврежденные квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения.

в торговом центре возник пожар на площади 60 кв. м.

поврежден частный дом.

попадание повлекло за собой повреждение крыши еще одного ТЦ.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий и провели обследование территорий. Аварийно-спасательные работы завершены.

По данным главы ОВА, в результате ночной вражеской атаки на Запорожье повреждены 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания.

Отсутствует теплоснабжение более чем в 500 домах в трех районах города.

Коммунальщики приступили к работе по ликвидации – закрывают окна листами ОSB в многоэтажках.

Специалисты райадминистраций документируют последствия обстрела.

Напомним, в результате массированной атаки на Харьков и Харьковский район пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 7-летний мальчик. Под вражеские удары попали многоэтажные жилые дома, частный сектор и инфраструктура города.