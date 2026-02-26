08:17  26 февраля
26 февраля 2026, 08:12

Ночная атака на Запорожье: возникли пожары в многоэтажках и ТЦ, есть пострадавшие

26 февраля 2026, 08:12
Фото: ГСЧС
В ночь на 26 февраля российские военные атаковали Запорожье беспилотниками

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки пострадали 9 человек. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 гражданам.

Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

Спасатели работали по пяти адресам:

  • в одной девятиэтажке горели квартиры на 7 и 8 этажах;
  • в другой – поврежденные квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения.
  • в торговом центре возник пожар на площади 60 кв. м.
  • поврежден частный дом.
  • попадание повлекло за собой повреждение крыши еще одного ТЦ.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий и провели обследование территорий. Аварийно-спасательные работы завершены.

По данным главы ОВА, в результате ночной вражеской атаки на Запорожье повреждены 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания.

Отсутствует теплоснабжение более чем в 500 домах в трех районах города.

Коммунальщики приступили к работе по ликвидации – закрывают окна листами ОSB в многоэтажках.

Специалисты райадминистраций документируют последствия обстрела.

Напомним, в результате массированной атаки на Харьков и Харьковский район пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 7-летний мальчик. Под вражеские удары попали многоэтажные жилые дома, частный сектор и инфраструктура города.

