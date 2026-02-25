В Ровенской области столкнулись два грузовика – один человек погиб
Во вторник, 24 февраля, вблизи Квасилова Ровенской области произошло автопроисшествие с участием двух грузовиков
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек.
На месте происшествия работали полиция, спасатели и медики.
Обстоятельства ДТП и сведения о других потерпевших устанавливает следователь следственного управления полиции области.
Напомним, вечером 24 февраля вблизи села Смереков Львовского района водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем автомобиля находился прокурор одной из окружных прокуратур региона.
