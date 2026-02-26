Обещал автомобили из-за границы: на Ровенщине директор фирмы обманул клиентов на 1,5 млн грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

Следователи сообщили о подозрении 28-летнему жителю Острога Ровенской области, который, будучи директором ровенского ООО, пообещал клиентам доставить автомобили из-за границы, но полученные деньги присвоил

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что сумма нанесенного ущерба превышает 1,5 млн гривен.

По данным правоохранителей, фигурант заключил предварительные договоры купли-продажи с семью клиентами и получил оплату. Однако автомобили заказчикам не доставили, а деньги использовали для финансирования деятельности собственной фирмы.

Действия мужчины квалифицированы по:

ч.1 ст.209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

ч.5 ст.191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Фигурант находится в международном розыске, поскольку после совершенного покинул пределы страны и уехал в Польшу. Экземпляр подозрения вручили его матери.

Согласно санкции статей, мужчине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

