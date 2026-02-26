Обещал автомобили из-за границы: на Ровенщине директор фирмы обманул клиентов на 1,5 млн грн
Следователи сообщили о подозрении 28-летнему жителю Острога Ровенской области, который, будучи директором ровенского ООО, пообещал клиентам доставить автомобили из-за границы, но полученные деньги присвоил
Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что сумма нанесенного ущерба превышает 1,5 млн гривен.
По данным правоохранителей, фигурант заключил предварительные договоры купли-продажи с семью клиентами и получил оплату. Однако автомобили заказчикам не доставили, а деньги использовали для финансирования деятельности собственной фирмы.
Действия мужчины квалифицированы по:
- ч.1 ст.209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
- ч.5 ст.191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Фигурант находится в международном розыске, поскольку после совершенного покинул пределы страны и уехал в Польшу. Экземпляр подозрения вручили его матери.
Согласно санкции статей, мужчине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области женщина пыталась получить компенсацию от государства за разрушенное жилье. Однако выяснилось, что этот дом был демонтирован еще до полномасштабной войны . Как рассказали правоохранители, она признала вину и раскаялась.