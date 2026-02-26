08:17  26 февраля
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
00:55  26 февраля
Певец Виталий Козловский признался, какие сейчас отношения с Кондратюком
21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 08:57

Обещал автомобили из-за границы: на Ровенщине директор фирмы обманул клиентов на 1,5 млн грн

26 февраля 2026, 08:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Следователи сообщили о подозрении 28-летнему жителю Острога Ровенской области, который, будучи директором ровенского ООО, пообещал клиентам доставить автомобили из-за границы, но полученные деньги присвоил

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что сумма нанесенного ущерба превышает 1,5 млн гривен.

По данным правоохранителей, фигурант заключил предварительные договоры купли-продажи с семью клиентами и получил оплату. Однако автомобили заказчикам не доставили, а деньги использовали для финансирования деятельности собственной фирмы.

Действия мужчины квалифицированы по:

  • ч.1 ст.209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
  • ч.5 ст.191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Фигурант находится в международном розыске, поскольку после совершенного покинул пределы страны и уехал в Польшу. Экземпляр подозрения вручили его матери.

Согласно санкции статей, мужчине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области женщина пыталась получить компенсацию от государства за разрушенное жилье. Однако выяснилось, что этот дом был демонтирован еще до полномасштабной войны . Как рассказали правоохранители, она признала вину и раскаялась.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение розыск доставка Ровенская область автомобили клиенты
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
26 февраля 2026, 08:17
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
В Ровенской области мать присвоила 4 млн грн своего сына-военного
19 февраля 2026, 10:24
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
26 февраля 2026, 11:26
В Полтаве 20-летнюю девушку подозревают в поджогах легковых автомобилей
26 февраля 2026, 11:18
Взрыв газа в центре Львова: пострадали два человека
26 февраля 2026, 11:12
Россияне утром ударили по Запорожью: повреждено учебное заведение
26 февраля 2026, 10:56
Россия выпустила по Украине 39 ракет и 420 дронов: сколько сбила ПВО
26 февраля 2026, 10:45
Черниговщина под ударами дронов: загорелись дома, есть раненые
26 февраля 2026, 10:38
В Полтаве на предприятии тяжело травмировался мужчина – на него упал лист ДСП
26 февраля 2026, 10:33
Атаки РФ в Киевской области: пострадали четыре района, полиция показала последствия
26 февраля 2026, 10:25
Во Львовской области 23-летняя водительница легковушки насмерть сбила женщину
26 февраля 2026, 10:20
В Луцке мать подозревается в создании детской порнографии с участием 3-летней дочери
26 февраля 2026, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »