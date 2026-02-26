08:17  26 февраля
26 февраля 2026, 08:40

Из-за ночной атаки на Полтавщине повреждено промышленное предприятие и ЛЭП: обесточены 20 тысяч потребителей

26 февраля 2026, 08:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 26 февраля российская армия атаковала Полтавскую область

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары, возникшие в результате атаки.

В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света остались 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате массированной атаки на Харьков и Харьковский район пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них 7-летний мальчик. Под вражеские удары попали многоэтажные жилые дома, частный сектор и инфраструктура города.

