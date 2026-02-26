21:55  25 февраля
26 февраля 2026, 00:55

Певец Виталий Козловский признался, какие сейчас отношения с Кондратюком

26 февраля 2026, 00:55
Виталий Козловский только в прошлом году выплатил большой долг бывшему продюсеру. Теперь он рассказал, в каких они сейчас отношениях, когда скандал завершен

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Виталия Козловского, у него нет сильного желания говорить с Игорем Кондратюком. Однако он признался, что хотел бы по-человечески иметь с ним диалог. Певец отметил, что он не злопамятен.

"Скажу так: я не прочь пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт. Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то, чтобы настаиваю или имею какую-то внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт до нормального человеческого диалога", - говорит артист.

Напомним, что в 2012 году Виталий Козловский разорвал сотрудничество с Игорем Кондратюком. По контракту он не имел права исполнять старые песни, однако нарушил сделку. Продюсер подавал в суд. В последние годы Козловский выплачивал долг.

Уже в апреле 2025 года Виталий Козловский и Игорь Кондратюк объявили, что дело закрыто. Певец начал снова использовать старые песни: уже переведен на украинский хит "Пинаколада", а теперь он работает над украинской версией "Шекспира".

