26 февраля 2026, 09:11

В Хмельницкой области взяли под стражу водителя, совершившего ДТП с двумя погибшими

26 февраля 2026, 09:11
Фото: полиция
Пока будет продолжаться расследование, мужчина будет находиться под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Виновнику ДТП объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины. Ему грозит до 10 лет заключения.

На период расследования суд взял 63-летнего мужчину под стражу без права внесения залога. Сейчас он находится в больнице под конвоем.

Напомним, ДТП произошло днем 23 февраля вблизи села Хролин Шепетовского района. 63-летний водитель авто Hyundai столкнулся с "ВАЗом". В результате аварии 73-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте, а его 46-летняя пассажирка скончалась во время оказания помощи в больнице.

Кроме того, травмы получили еще пять человек: два пассажира "ВАЗа" в возрасте 32 и 52 года, а также водитель Hyundai и его пассажиры – 76-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Хмельницкая область ДТП происшествия авария водитель мера пресечения подозрение
