Фото: полиция

Инцидент произошел в четверг, 19 февраля, в городе Шпола Звенигородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские пытались задержать 25-летнего местного жителя, находящегося в розыске за военное преступление. Мужчина сопротивлялся, вел себя агрессивно и ударил правоохранителя. В это время прохожие начали вмешиваться и мешать задержанию. Когда мужчину поместили в "скорую" для осмотра, он продолжил вести себя агрессивно и ударил врача.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (нападение на правоохранителя) и ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 19 февраля около 23:00 на Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фигуранта задержали.