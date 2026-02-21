В Киеве из канализации достали детей, заблудившихся в "лабиринтах"

иллюстративное фото: из открытых источников

На спецлинию 112 обратились дети, которые сообщили, что заблудились в канализации под столицей. Они очень замерзли и просили о помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Патрульные совместно со спасателями ГСЧС обследовали люки и дождевую канализацию и оперативно обнаружили детей в сливной канализации на Крещатике.

"Патрульные успокоили утраченных детей, а спасатели достали их из подземной ловушки. К счастью, с ними все хорошо. На месте все обстоятельства выясняются работниками ювенальной превенции", – говорится в сообщении.

