17-летняя харьковчанка готовила серию взрывов в многолюдных местах

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурантку задержали "на горячем" во время комендантского часа, когда она забирала самодельную бомбу из укрытия, замаскированного у мусорных контейнеров.

По данным следствия, девушка планировала перевезти взрывчатку такси в центр города и спрятать для дистанционного подрыва в час пик.

Как установило расследование, 17-летнюю харьковчанку завербовали в Телеграмм-канале под видом поиска "быстрых подработок". Она получила от ФСБ координаты схрона с самодельным взрывным устройством и инструкцию производить бомбы из подручных материалов. Для этого несовершеннолетняя приобрела химические компоненты и гвозди для усиления поражающего действия.

Во время обысков у задержанной изъяты готовый СВП, 5 литров химической жидкости и другие составляющие для еще одной взрывчатки, а также смартфон, через который она контактировала с куратором от ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Девушка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области 16-летний подросток готовил теракт на железной дороге. Сейчас агент находится под стражей – ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Луцке россияне пытались завербовать учащегося 8 класса – предложили поджечь авто. Школьник обратился к инспектору службы образовательной безопасности в своем учебном заведении. Полученную информацию сразу передали в соответствующие специальные службы.