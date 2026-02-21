В Одессе из-за обстрела РФ поврежден памятник архитектуры

фото: Александр Лончак

В результате обстрела Одессы в ночь на 21 февраля частичное разрушение потерпел юридический лицей, расположенный в памятнике архитектуры

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.

На опубликованных должностным лицом фото можно увидеть, что в помещении учебного заведения разрушена часть стен, выбиты окна и поврежден потолок.

Наибольшее разрушение испытал второй этаж.

К счастью, никто из работников заведения не пострадал.

Напомним, в Одессе во время российских атак было повреждено здание астрономической обсерватории в парке Шевченко. Это произошло в конце января.