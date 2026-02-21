На предприятии в Киевской области станок раздавил 35-летнего мужчину

иллюстративное фото: из открытых источников

Трагический случай произошел на предприятии в Киевской области. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на территории одного из предприятий в городе Бровары.

Предварительно установлено, что при выполнении ремонтных работ станок сорвался с крепежа и упал на 35-летнего работника.

В результате полученных травм гражданин скончался на месте происшествия.

Как сообщалось, в конце января в Броварах на предприятии произошел разрыв отопительного котла. Работник предприятия получил термические ожоги рук и ног.