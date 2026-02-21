14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
11:31  21 февраля
РФ нанесла авиаудар по Сумам
09:19  21 февраля
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 17:36

Пограничники показали, как уничтожают пехоту и технику окупантов на Южно-Слобожанском направлении

21 февраля 2026, 17:36
фото: ГПСУ
Пограничная бригада «Гарт» уничтожает группировку российско-оккупационных войск на Сумщине и Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, на днях пограничники нанесли удары по маршрутам перемещения и местам укрытия вражеской пехоты. Огневым поражением уничтожены транспортные средства и живая сила противника.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники уничтожили группу оккупантов в Харьковской области. Вражеская пехота пыталась скрыться в лесополосе.

