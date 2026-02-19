Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в центре Кропивницкого. Задержан агент ФСБ, который готовил покушение на чиновника одного из госучреждений, отвечающего за оборонную подготовку населения в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельной бомбы у местного кафе. Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он провел доразведку на месте запланированного теракта и "отчитался" куратору от ФСБ о готовности к совершению взрыва.

Задачу врага выполнял 27-летний мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался на территории Кировоградщины. Пытаясь найти "легкие заработки" в Телеграмм-каналах, дезертир попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.

По указанию российского спецслужбиста фигурант начал следить за руководителем областного заведения, чтобы определить оптимальные время и место для его ликвидации. Для этого агент изучал порядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты перемещения по улицам города.

После ежедневных разведвылазок фигурант отправил в ФСБ координаты кафе, возле которого проходил чиновник. В дальнейшем агент должен получить от россиян инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки для закладки и дистанционного подрыва.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

