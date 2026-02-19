18:29  19 февраля
Стало известно, когда в Украину придет тепло
11:14  19 февраля
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 16:15

Военный в СОЧ готовил подрыв чиновника, отвечающего за оборонную подготовку Кировоградщины

19 февраля 2026, 16:15
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в центре Кропивницкого. Задержан агент ФСБ, который готовил покушение на чиновника одного из госучреждений, отвечающего за оборонную подготовку населения в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант пытался выследить чиновника и взорвать его с помощью самодельной бомбы у местного кафе. Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он провел доразведку на месте запланированного теракта и "отчитался" куратору от ФСБ о готовности к совершению взрыва.

Задачу врага выполнял 27-летний мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался на территории Кировоградщины. Пытаясь найти "легкие заработки" в Телеграмм-каналах, дезертир попал в поле зрения сотрудника ФСБ, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.

По указанию российского спецслужбиста фигурант начал следить за руководителем областного заведения, чтобы определить оптимальные время и место для его ликвидации. Для этого агент изучал порядок дня потенциальной жертвы, основные локации ее пребывания и маршруты перемещения по улицам города.

После ежедневных разведвылазок фигурант отправил в ФСБ координаты кафе, возле которого проходил чиновник. В дальнейшем агент должен получить от россиян инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки для закладки и дистанционного подрыва.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала российского агента, совершившего теракт в Одессе утром 16 февраля. Злоумышленник изготовил самодельную бомбу и заложил ее под днище внедорожника. В результате подрыва травмы получил владелец авто.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ теракт задержание подрыв Кировоградская область СОЧ
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Украине может появиться новый праздник
19 февраля 2026, 19:05
До $18 тысяч за "билет" за границу: в Украине ликвидировали очередные схемы для уклонистов
19 февраля 2026, 18:31
Стало известно, когда в Украину придет тепло
19 февраля 2026, 18:29
В Киевской области зафиксировали случай бешенства у домашнего кота
19 февраля 2026, 17:59
В Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего
19 февраля 2026, 17:49
Во Львовской области таможенники изъяли спрятанные в автобусе системы Starlink
19 февраля 2026, 17:38
Россияне ударили по ферме на Харьковщине: пострадал мужчина, погибла сотня свиней
19 февраля 2026, 17:22
Водитель BMW устроил дрифт в центре Тернополя
19 февраля 2026, 17:14
Выкрал с площадки: матери вернули трехлетнюю дочь, которую отец вывез из Киева в Молдову
19 февраля 2026, 16:47
Нардеп от ОПЗЖ захватил лес на Закарпатье и построил там базу отдыха
19 февраля 2026, 16:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »