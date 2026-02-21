Бывшему военному из Буковины, бросившему боевую гранату в полицейских, грозит пожизненное заключение

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщили полиция и прокуратура Черновицкой области.

Суд избрал подозреваемому безальтернативное содержание под стражей.

По выдвинутым статьям ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Черновицкой области бывший военный бросил гранату в полицейских. Один из стражей порядка сейчас в тяжелом состоянии. Во время личного обыска у мужчины изъяли три гранаты с энтузиазмом, а по месту жительства нашли целый арсенал боеприпасов и взрывных устройств.