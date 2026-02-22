10:37  22 февраля
22 февраля 2026, 07:47

Киевщина под ударом РФ: разрушены жилые дома в Софиевской Борщаговке

22 февраля 2026, 07:47
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

В ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины

Об этом сообщает RegioNews.

Как пишут в телеграмм-каналах, в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

По информации мониторинговых каналов, ночью россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, обычно используемые для запуска крылатых ракет во время комбинированных атак.

Около 04:30 враг совершил пусковые маневры, а уже около часа ракеты были зафиксированы над территорией Украины. Первые воздушные цели зашли через Сумскую область и двигались в направлении Киевщины, затем Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.

Этой же ночью российские силы атаковали ряд городов ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Взрывы раздались, по меньшей мере, в Киеве, Кропивницком, Николаеве и Полтаве.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Еще по меньшей мере 15 человек получили ранения.

18 февраля 2026
07 августа 2025
