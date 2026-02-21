В Киеве снова ухудшилось качество воздуха

иллюстративное фото: из открытых источников

Качество воздуха на некоторых пунктах мониторинга в украинской столице достигает отметки «вредно» или «удовлетворительно»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Реальный Киев".

Как отмечается, люди жалуются на задымление в разных районах города.

Напомним, недавно из-за снегопада и нерасчищенных дорог в Киеве произошел транспортный коллапс. Кроме того, люди массово обращались к медикам из-за падения на скользких тротуарах.