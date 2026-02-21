В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
Качество воздуха на некоторых пунктах мониторинга в украинской столице достигает отметки «вредно» или «удовлетворительно»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Реальный Киев".
Как отмечается, люди жалуются на задымление в разных районах города.
Напомним, недавно из-за снегопада и нерасчищенных дорог в Киеве произошел транспортный коллапс. Кроме того, люди массово обращались к медикам из-за падения на скользких тротуарах.
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия светаВсе новости »
20 февраля 2026, 21:06В Киеве оккупанта приговорили к пожизненному за убийство двух военнопленных
20 февраля 2026, 15:16В Киеве задержали военного в СОЧ, который с ножом напал на двух прохожих
20 февраля 2026, 09:03
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
21 февраля 2026, 13:14Очередной мастер-класс безответственности от президента
21 февраля 2026, 12:25Укрзализныця сообщила об изменениях движения поездов 21 февраля
21 февраля 2026, 11:58РФ нанесла авиаудар по Сумам
21 февраля 2026, 11:31В Запорожской области Силы беспилотных систем уничтожили российскую боевую машину стоимостью в несколько миллионов долларов
21 февраля 2026, 10:55Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области
21 февраля 2026, 10:33Герой Украины из Тернопольщины стал новым командиром 32-й отдельной механизированной бригады
21 февраля 2026, 10:18Бывшему военному из Буковины, бросившему боевую гранату в полицейских, грозит пожизненное заключение
21 февраля 2026, 09:45Украинские военные уничтожили еще один российский вертолет
21 февраля 2026, 09:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы