РФ нанесла авиаудар по Сумам

фото: полиция Сумской области

В результате удара российской авиации по Сумам в ночь на субботу, 21 февраля, разрушены жилые дома. Также ранены три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.

"Сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы", – говорится в сообщении.

В результате взрыва полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере десять соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба.

Окончательные масштабы разрушений устанавливаются.

"Ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 87-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в полиции.

Напомним, шесть жителей Сум пострадали в результате атаки врага по центру города несколько дней назад. В результате атаки были повреждены здания и автомобили.