21 февраля
РФ нанесла авиаудар по Сумам
10:33  21 февраля
Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области
09:19  21 февраля
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 11:31

РФ нанесла авиаудар по Сумам

21 февраля 2026, 11:31
фото: полиция Сумской области
В результате удара российской авиации по Сумам в ночь на субботу, 21 февраля, разрушены жилые дома. Также ранены три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.

"Сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы", – говорится в сообщении.

В результате взрыва полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере десять соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба.

Окончательные масштабы разрушений устанавливаются.

"Ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 87-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в полиции.

Напомним, шесть жителей Сум пострадали в результате атаки врага по центру города несколько дней назад. В результате атаки были повреждены здания и автомобили.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
