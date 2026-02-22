Ночная атака РФ на Киевщину: есть пострадавшая, повреждены дома в пяти районах

Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины

В результате атаки этой ночью враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Бориспольском районе поврежден частный дом, пострадавшая женщина получила травмы от обломков стекла и получает медицинскую помощь. Также здесь возник пожар хозяйственного здания фермы, который локализован.

В Броварском районе повреждено 10 помещений гаражного кооператива, пожар ликвидирован.

В Фастовском районе пострадали пять частных домов, из-под завалов спасены восемь человек, среди которых один ребенок.

В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль. В Обуховском районе зафиксировано разрушение складских помещений и частного дома.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Кроме того, этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины, возникли возгорания на больших площадях.