10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
09:43  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
22 февраля 2026, 08:39

Ночная атака РФ на Киевщину: есть пострадавшая, повреждены дома в пяти районах

22 февраля 2026, 08:39
Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
В результате атаки этой ночью враг повредил дома и объекты критической инфраструктуры в Бориспольском, Броварском, Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Бориспольском районе поврежден частный дом, пострадавшая женщина получила травмы от обломков стекла и получает медицинскую помощь. Также здесь возник пожар хозяйственного здания фермы, который локализован.

В Броварском районе повреждено 10 помещений гаражного кооператива, пожар ликвидирован.

В Фастовском районе пострадали пять частных домов, из-под завалов спасены восемь человек, среди которых один ребенок.

В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль. В Обуховском районе зафиксировано разрушение складских помещений и частного дома.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Сообщалось, что в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Кроме того, этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины, возникли возгорания на больших площадях.

Атака на энергетику Одесщины: возникли масштабные пожары
22 февраля 2026, 08:12
Киевщина под ударом РФ: разрушены жилые дома в Софиевской Борщаговке
22 февраля 2026, 07:47
РФ нанесла авиаудар по Сумам
21 февраля 2026, 11:31
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
