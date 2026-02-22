10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
09:43  22 февраля
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
22 февраля 2026, 08:12

Атака на энергетику Одесщины: возникли масштабные пожары

22 февраля 2026, 08:12
Фото: ГСЧС Одесщины
Этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания возникли возгорания на больших площадях.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги огня. По предварительным данным обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время идет оценка состояния энергообъектов и устранение последствий атак.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

В Одессе из-за обстрела РФ поврежден памятник архитектуры
21 февраля 2026, 16:46
РФ нанесла авиаудар по Сумам
21 февраля 2026, 11:31
В Харькове российский дрон попал в дом
20 февраля 2026, 21:59
Пожизненное за два убийства в Запорожье: погибли 11-летний мальчик и женщина
22 февраля 2026, 11:50
Массированный удар по критической инфраструктуре Украины: есть попадание на 14 локациях
22 февраля 2026, 11:30
Во Львовской области задержали подозреваемую в ночном теракте: все подробности
22 февраля 2026, 10:53
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
22 февраля 2026, 10:37
Последствия атаки на Киевщину: один погибший, 15 пострадавших, среди них четверо детей
22 февраля 2026, 10:12
Ночной теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской
22 февраля 2026, 09:43
Во время ночной атаки РФ на Киевщину поврежден дом бывшего председателя ВР Разумкова
22 февраля 2026, 09:25
Теракт во Львове: количество пострадавших возросло до 24
22 февраля 2026, 08:54
Ночная атака РФ на Киевщину: есть пострадавшая, повреждены дома в пяти районах
22 февраля 2026, 08:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
