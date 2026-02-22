Атака на энергетику Одесщины: возникли масштабные пожары

Фото: ГСЧС Одесщины

Этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Одесщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания возникли возгорания на больших площадях.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги огня. По предварительным данным обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время идет оценка состояния энергообъектов и устранение последствий атак.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. в результате удара разрушены частные дома в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.