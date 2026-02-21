В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
На улице Героев Днепра в Киеве произошла стычка между прохожими и работниками ТЦК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Реальный Киев".
Отмечается, что конфликт произошел после того, как работники ТЦК пытались "бусифицировать" мужчину.
На видео видно, как люди используют силу по отношению к работникам ТЦК и СП.
Напомним, в Киеве мобилизовали мужчину с больным сердцем. Это произошло 19 февраля на Лесном массиве.
