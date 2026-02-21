иллюстративное фото: из открытых источников

На улице Героев Днепра в Киеве произошла стычка между прохожими и работниками ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Реальный Киев".

Отмечается, что конфликт произошел после того, как работники ТЦК пытались "бусифицировать" мужчину.

На видео видно, как люди используют силу по отношению к работникам ТЦК и СП.

Напомним, в Киеве мобилизовали мужчину с больным сердцем. Это произошло 19 февраля на Лесном массиве.