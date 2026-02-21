За неделю FPV-операторы СБУ уничтожили десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА россиян
Спецназовцы подразделения «Альфа» постоянно держат врага под прицелом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
За последнюю неделю ударными БПЛА и другими огневыми средствами наши воины уничтожили и поразили:
- 3 танка
- 4 ББМ
- 16 артиллерийских систем и 4 РСЗО
- 3 ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР
- 231 единицу автотранспорта
- 227 БпЛА и 203 антенны и узлы связи
- 17 вражеских НРК
- 432 враждебные позиции и укрепление
- 4 склада с боеприпасами и 4 склада с горюче-смазочными материалами
Кроме того, операторы ликвидировали более 2000 бойцов армии РФ.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в войне против Украины армия РФ потеряла 1010 бойцов и 1 вертолет. В общей сложности потери врага превысили 1,2 млн.
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направленииВсе новости »
21 февраля 2026, 13:14Украинские военные уничтожили еще один российский вертолет
21 февраля 2026, 09:05"Приказ воевать еще три года": в Офисе Президента опровергли заявления
20 февраля 2026, 13:55
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Одессе из-за обстрела РФ поврежден памятник архитектуры
21 февраля 2026, 16:46В Черкассах бесплатно обучают немецкому
21 февраля 2026, 15:55Россияне усилили давление на фронте в Донецкой области
21 февраля 2026, 15:31В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
21 февраля 2026, 14:59В Киеве в результате пожара в доме погибли два человека
21 февраля 2026, 14:49Полиция задержала двух мужчин, напавших на военнослужащих в Днепропетровской области
21 февраля 2026, 14:33Украинская сборная на зимних Олимпийских играх не завоевала ни одной медали
21 февраля 2026, 13:36Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
21 февраля 2026, 13:14Очередной мастер-класс безответственности от президента
21 февраля 2026, 12:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы