За неделю FPV-операторы СБУ уничтожили десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА россиян

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За последнюю неделю ударными БПЛА и другими огневыми средствами наши воины уничтожили и поразили:

3 танка

4 ББМ

16 артиллерийских систем и 4 РСЗО

3 ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР

231 единицу автотранспорта

227 БпЛА и 203 антенны и узлы связи

17 вражеских НРК

432 враждебные позиции и укрепление

4 склада с боеприпасами и 4 склада с горюче-смазочными материалами

Кроме того, операторы ликвидировали более 2000 бойцов армии РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в войне против Украины армия РФ потеряла 1010 бойцов и 1 вертолет. В общей сложности потери врага превысили 1,2 млн.