14:59  21 февраля
В Киеве произошла потасовка между местными жителями и ТЦК
11:31  21 февраля
РФ нанесла авиаудар по Сумам
09:19  21 февраля
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 16:19

За неделю FPV-операторы СБУ уничтожили десятки единиц бронетехники и сотни БПЛА россиян

21 февраля 2026, 16:19
фото: СБУ
Спецназовцы подразделения «Альфа» постоянно держат врага под прицелом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За последнюю неделю ударными БПЛА и другими огневыми средствами наши воины уничтожили и поразили:

  • 3 танка
  • 4 ББМ
  • 16 артиллерийских систем и 4 РСЗО
  • 3 ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР
  • 231 единицу автотранспорта
  • 227 БпЛА и 203 антенны и узлы связи
  • 17 вражеских НРК
  • 432 враждебные позиции и укрепление
  • 4 склада с боеприпасами и 4 склада с горюче-смазочными материалами

Кроме того, операторы ликвидировали более 2000 бойцов армии РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в войне против Украины армия РФ потеряла 1010 бойцов и 1 вертолет. В общей сложности потери врага превысили 1,2 млн.

