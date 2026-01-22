До 8 лет за "закладки": во Львове разоблачили мужчину с психотропами
Во Львове правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, занимавшегося сбытом психотропных веществ из-за так называемых закладок
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина был задержан 20 января около 15:30 на улице Энергетической. Во время проверки у него обнаружили 18 готовых к распространению "закладок" с веществом, похожим на психотроп PVP.
Уже во время неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители изъяли банки, пакеты, свертки и зип-пакеты с веществами, похожими на психотропные, средства для фасовки, электронные весы, черные записи и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.
Мужчину задержали. Все изъятые вещества были направлены на экспертное исследование.
По факту следователи возбудили уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.
Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве будут судить восьмерых участников группировки, организовавших сети нарколабораторий. Им грозит заключение. Деятельность злоумышленников разоблачили летом 2025 года. Известно, что ежемесячно они производили до 25 кг амфетамина и ЛСД.