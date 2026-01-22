До 8 лет за "закладки": во Львове разоблачили мужчину с психотропами

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина был задержан 20 января около 15:30 на улице Энергетической. Во время проверки у него обнаружили 18 готовых к распространению "закладок" с веществом, похожим на психотроп PVP.

Уже во время неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители изъяли банки, пакеты, свертки и зип-пакеты с веществами, похожими на психотропные, средства для фасовки, электронные весы, черные записи и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Мужчину задержали. Все изъятые вещества были направлены на экспертное исследование.

По факту следователи возбудили уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

