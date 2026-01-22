13:21  22 января
22 января 2026, 12:16

До 8 лет за "закладки": во Львове разоблачили мужчину с психотропами

22 января 2026, 12:16
Фото: Национальная полиция
Во Львове правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, занимавшегося сбытом психотропных веществ из-за так называемых закладок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина был задержан 20 января около 15:30 на улице Энергетической. Во время проверки у него обнаружили 18 готовых к распространению "закладок" с веществом, похожим на психотроп PVP.

Уже во время неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители изъяли банки, пакеты, свертки и зип-пакеты с веществами, похожими на психотропные, средства для фасовки, электронные весы, черные записи и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Мужчину задержали. Все изъятые вещества были направлены на экспертное исследование.

По факту следователи возбудили уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве будут судить восьмерых участников группировки, организовавших сети нарколабораторий. Им грозит заключение. Деятельность злоумышленников разоблачили летом 2025 года. Известно, что ежемесячно они производили до 25 кг амфетамина и ЛСД.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
