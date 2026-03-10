В Ровенской области поезд насмерть сбил пенсионера
В Ровенской области поезд сбил пенсионера. К сожалению, мужчина погиб на месте
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла 10 марта около 10:30 вблизи улицы Здолбуновской. 52-летний машинист грузового поезда применил эстренное торможение. К сожалению, это не спасло мужчину, который, по словам машиниста, лежал на железнодорожном пути. От полученных травм 78-летний пенсионер скончался на месте.
"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека) УК Украины", - сообщает полиция.
Напомним, ранее на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу . Следователи устанавливают происшествия событий.