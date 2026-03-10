21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
20:42  10 марта
В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов
17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
10 марта 2026, 22:55

В Ровенской области поезд насмерть сбил пенсионера

10 марта 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области поезд сбил пенсионера. К сожалению, мужчина погиб на месте

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 10 марта около 10:30 вблизи улицы Здолбуновской. 52-летний машинист грузового поезда применил эстренное торможение. К сожалению, это не спасло мужчину, который, по словам машиниста, лежал на железнодорожном пути. От полученных травм 78-летний пенсионер скончался на месте.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека) УК Украины", - сообщает полиция.

Напомним, ранее на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу . Следователи устанавливают происшествия событий.

ДТП авария Ровенская область
