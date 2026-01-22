До 8 років за "закладки": у Львові викрили чоловіка з психотропами

Фото: Національна поліція

У Львові правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який займався збутом психотропних речовин через так звані закладки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловіка затримали 20 січня близько 15:30 на вулиці Енергетичній. Під час перевірки у нього виявили 18 готових до розповсюдження "закладок" з речовиною, схожою на психотроп PVP.

Уже пд час невідкладного обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці вилучили банки, пакунки, згортки та зіп-пакети з речовинами, схожими на психотропні, засоби для фасування, електронні ваги, чорнові записи та інші речові докази незаконної діяльності.

Чоловіка затримали. Усі вилучені речовини скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

