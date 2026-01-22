14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 12:16

До 8 років за "закладки": у Львові викрили чоловіка з психотропами

22 січня 2026, 12:16
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
У Львові правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який займався збутом психотропних речовин через так звані закладки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловіка затримали 20 січня близько 15:30 на вулиці Енергетичній. Під час перевірки у нього виявили 18 готових до розповсюдження "закладок" з речовиною, схожою на психотроп PVP.

Уже пд час невідкладного обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці вилучили банки, пакунки, згортки та зіп-пакети з речовинами, схожими на психотропні, засоби для фасування, електронні ваги, чорнові записи та інші речові докази незаконної діяльності.

Чоловіка затримали. Усі вилучені речовини скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві будуть судити вісьмох учасників угруповання, які організували мережі нарколабораторій. Їм загрожує ув'язнення. Діяльність зловмисників викрили влітку 2025 року. Відомо, що щомісяця вони виготовляли до 25 кг амфетаміну та ЛСД.

22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
