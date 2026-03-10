21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
20:42  10 марта
В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов
17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 21:45

На Буковине заработал "банк на колесах"

10 марта 2026, 21:45
Читайте також українською мовою
фото: Черновицкая областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области начало работу первое на западе Украины подразделение дистанционного обслуживания Ощадбанка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОВА.

"На Буковине заработал первый на западе Украины "банк на колесах" - подразделение дистанционного обслуживания Ощадбанка", - говорится в сообщении.

"Банк на колесах" функционирует на базе специализированного бронированного автомобиля, оборудованного спутниковой связью Starlink, современными средствами безопасности и новейшей банковской техникой.

Мобильный банк создан для обеспечения доступа населения к банковским услугам в населенных пунктах, где нет стационарных банковских отделений.

Напомним, на Буковине аферисты, представившись работниками банка, украли у людей более 200 тысяч гривен. Правоохранители начали расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина экономика общество Черновицкая ОГА банк
Старинные иконы и барометр: пограничники Буковины остановили незаконный вывоз
10 марта 2026, 20:58
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
26 февраля 2026, 20:43
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Стало известно, кто уехал на Ближний Восток договариваться о взаимной помощи Украине
10 марта 2026, 23:02
В Ровенской области поезд насмерть сбил пенсионера
10 марта 2026, 22:55
На Буковине загорелся дом: пострадал ребенок
10 марта 2026, 22:40
На Львовщине учительница совершала насилие к ученикам: полиция начала проверку
10 марта 2026, 22:25
Значительная часть украинцев на послевоенных выборах сделает выбор не в пользу "партий военных"
10 марта 2026, 22:08
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
10 марта 2026, 21:08
Старинные иконы и барометр: пограничники Буковины остановили незаконный вывоз
10 марта 2026, 20:58
В Полтавской области врачи с мужа с инвалидностью требовали деньги за справку
10 марта 2026, 20:55
В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов
10 марта 2026, 20:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Павел Казарин
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Все блоги »