На Буковине заработал "банк на колесах"

фото: Черновицкая областная военная администрация

В Черновицкой области начало работу первое на западе Украины подразделение дистанционного обслуживания Ощадбанка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОВА.

"На Буковине заработал первый на западе Украины "банк на колесах" - подразделение дистанционного обслуживания Ощадбанка", - говорится в сообщении.

"Банк на колесах" функционирует на базе специализированного бронированного автомобиля, оборудованного спутниковой связью Starlink, современными средствами безопасности и новейшей банковской техникой.

Мобильный банк создан для обеспечения доступа населения к банковским услугам в населенных пунктах, где нет стационарных банковских отделений.

Напомним, на Буковине аферисты, представившись работниками банка, украли у людей более 200 тысяч гривен. Правоохранители начали расследование.