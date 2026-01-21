Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Новоселки. Там 36-летний мужчина возвращался домой после прогулки с собакой, когда прямо под подъездом на него напал незнакомец, совершил два выстрела и скрылся. Пострадавший был госпитализирован с ранением головы.

На месте правоохранители обнаружили гильзы и шар от огнестрельного оружия, которые направлены для проведения соответствующей экспертизы. Удалось задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний уроженец Донбасса.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении и поместили его в изолятор. Ему может грозить заключение до 15 лет.

Напомним, в Ровенской области задержали злоумышленника, который угрожал гранатой своей семье. Мужчина отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ. Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.