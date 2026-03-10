21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
20:42  10 марта
В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов
17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
10 марта 2026, 23:02

Стало известно, кто уехал на Ближний Восток договариваться о взаимной помощи Украине

10 марта 2026, 23:02
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров с военными поехал на Ближний Восток, чтобы договариваться о взаимной помощи Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас наша команда – это и военные, и Рустем Умеров – по пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации", – говорится в заявлении.

По словам Зеленского, Умеров вместе с военными, разведкой, Министерством обороны и МИД будет готовить конкретные договоренности относительно того, чтобы те, кто обращается в Украину за поддержкой, также оказывали помощь.

"Стабильность нужна и нам. Надо, чтобы те, кто сейчас, обращается в Украину за поддержкой, – чтобы они и дальше помогали нашей защите, нашей ПВО прежде всего", – добавил гарант.

Ранее Зеленский сообщил, что за последний месяц ВСУ провели ряд важных действий на юге страны, включая возобновление контроля на около 400-435 километров.

Украина война политика Владимир Зеленский Умеров Рустем
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
