Стало известно, кто уехал на Ближний Восток договариваться о взаимной помощи Украине

фото: Офис Президента Украины

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров с военными поехал на Ближний Восток, чтобы договариваться о взаимной помощи Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас наша команда – это и военные, и Рустем Умеров – по пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации", – говорится в заявлении.

По словам Зеленского, Умеров вместе с военными, разведкой, Министерством обороны и МИД будет готовить конкретные договоренности относительно того, чтобы те, кто обращается в Украину за поддержкой, также оказывали помощь.

"Стабильность нужна и нам. Надо, чтобы те, кто сейчас, обращается в Украину за поддержкой, – чтобы они и дальше помогали нашей защите, нашей ПВО прежде всего", – добавил гарант.

Ранее Зеленский сообщил, что за последний месяц ВСУ провели ряд важных действий на юге страны, включая возобновление контроля на около 400-435 километров.