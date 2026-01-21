18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 21:30

На Львовщине разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион

21 января 2026, 21:30
Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили трех злоумышленников, убеждавших людей перечислять им деньги. Работали они по "старой схеме": притворялись работниками банков

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как рассказали полицейские, аферисты использовали "вишинг-схему". Они притворялись работниками банка и звонили людям. Затем они убеждали их перевести деньги на счета, подконтрольные мошенникам. По такому сценарию злоумышленники "заработали" 824 тысячи гривен, обманув 19 человек.

"В рамках уголовного производства полицейские провели ряд обысков, изъяв мобильные телефоны, черновые записи, компьютеры, банковские карточки и другие вещдоки. В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование и направили в отношении фигурантов обвинительный акт в суд", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине женщина стала жертвой аферистов. Ей предложили работу в интернете, но в результате мошенники обчистили ее счет.

аферист полиция Львовская область
