Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили трех злоумышленников, убеждавших людей перечислять им деньги. Работали они по "старой схеме": притворялись работниками банков

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как рассказали полицейские, аферисты использовали "вишинг-схему". Они притворялись работниками банка и звонили людям. Затем они убеждали их перевести деньги на счета, подконтрольные мошенникам. По такому сценарию злоумышленники "заработали" 824 тысячи гривен, обманув 19 человек.

"В рамках уголовного производства полицейские провели ряд обысков, изъяв мобильные телефоны, черновые записи, компьютеры, банковские карточки и другие вещдоки. В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование и направили в отношении фигурантов обвинительный акт в суд", - сообщили в полиции.

