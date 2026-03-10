Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 11 марта, теплая весенняя погода ожидается по всей стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Погода УНИАН.

Завтра практически по всей стране воздух прогреется до приятных +12…+16 градусов, а в нескольких областях ожидается до +17.

Температура будет подниматься благодаря легкой облачности и обилию солнечных прояснений. Без осадков.

Как сообщалось, во вторник, 10 марта , в Украине потеплело до +17 градусов. В течение дня без осадков. В большинстве регионов царила сухая и солнечная погода.