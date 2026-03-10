На Буковине загорелся дом: пострадал ребенок
В Черновицкой области произошел пожар. Травмы получили три человека
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Как рассказали спасатели, пожар в Черновицкой области произошел в экосистеме. Поэтому также загорелся жилой дом. Травмы получили три человека. Среди пострадавших несовершеннолетний.
"Только вдумайтесь: за прошедшие сутки на территории Украины возникло 117 пожаров в экосистемах общей площадью 46,7 га. И это только начало теплого сезона! Будьте сознательны и соблюдайте правила пожарной безопасности", - призывают спасатели.
Напомним, в Полтавской области произошел пожар из-за отопления. Пострадали шесть детей.
