В Полтавской области врачи с мужа с инвалидностью требовали деньги за справку

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по вымоганию денег.

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у мужчины инвалидность третьей группы с детства. Два врача требовали с него деньги за "позитивное решение вопроса" о продлении статуса инвалидности.

Досудебное расследование уже завершено. В ближайшее время врачи предстанут перед судом.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.